Ένας εκ των βασικών χορηγών της Κορίνθιανς μπορεί να αποτελέσει την αιτία πρόωρου «διαζυγίου» του κλαμπ με τον Μέμφις Ντεπάι, σύμφωνα με αρκετά δημοσιεύματα.

Ένας ασυνήθιστος λόγος είναι αρκετά πιθανό να αποτελέσει την αιτία της πρόωρης αποχώρησης του Μέμφις Ντεπάι από τη βραζιλιάνικη Κορίνθιανς.

Σύμφωνα με αρκετά δημοσιεύματα από το εξωτερικό, ένας από τους βασικούς χορηγούς της ομάδας (που βρίσκεται και στο μπροστινό μέρος της φανέλας), ονόματι Esportes da Sorte, βρίσκεται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, εξαιτίας αρκετών ερευνών που διεξάγει η κυβέρνηση της χώρας, για παράνομες δραστηριότητες που συνδέονται με τη συγκεκριμένη εταιρία.

Τα χρήματα της Esportes da Sorte στην Κορίνθιανς είναι εκείνα που στην ουσία «ξεχρεώνουν» το «βαρύ» συμβόλαιο (διάρκειας δυο ετών) του Ντεπάι, με αποτέλεσμα ο σύλλογος να σκέφτεται σοβαρά τον τερματισμό του συμβολαίου του Ολλανδού στράικερ. Μάλιστα, τα δημοσιεύματα αναφέρουν πως αν δεν βρεθεί άμεσα άλλος χορηγός, το «διαζύγιο» πρέπει να θεωρείται βέβαιο.

🚨 Corinthians could terminate Memphis Depay's contract already. 👋🇳🇱🇧🇷



The reason? The club are set to lose an important sponsor, suspected of "criminal activity", and that sponsor pays for the majority of his salary.



(Source: @EsportesDaSorte) pic.twitter.com/y3N4rpneQS