H FA τιμώρησε τον Μιλούτιν Όσμαγιτς της Πρέστον μετά το δάγκωμά του στον Μπεκ της Μπλάκμπερν, επιβάλλοντάς του ποινή οκτώ αγωνιστικών με επιπλέον πρόστιμο 15.000 λιρών.

Ο επιθετικός της Πρέστον, Μιλούτιν Όσμαγιτς, τιμωρήθηκε με αποκλεισμό για τα επόμενα οκτώ παιχνίδια της ομάδας του, μετά το δάγκωμα στον Όουεν Μπεκ της Μπλάκμπερν, σε μία αναμέτρηση της Championship.

Η Ομποσπονδία ποδοσφαίρου των Άγγλων είχε ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό που είχε προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις του συνόλου του Τζον Γιούστας, μιάς και ο Μαυροβούνιος είχε δει μόνο την κίτρινη κάρτα μετά το περιστατικό

Στον 25χρονο παίκτη, ο οποίος παραδέχθηκε την κατηγορία για τη βίαιη συμπεριφορά απέναντι στον αντίπαλό του, επιβλήθηκε επιπλέον πρόστιμο 15.000 λιρών.

Ο Οσμάγιτς δεν θα είναι διαθέσιμος για επιλογή μέχρι τον εντός έδρας αγώνα της Πρέστον για το πρωτάθλημα της Β' κατηγιρίας Αγγλίας, κόντρα στην Ντέρμπι το Σάββατο 23 Νοεμβρίου.

Preston North End forward Milutin Osmajic has been given an eight-match suspension and fined £15,000 for biting Blackburn Rovers left-back Owen Beck during a Championship match.



More from @Millar_Colin ⬇️



🔗 https://t.co/4tvHSsnaER pic.twitter.com/YjjKjYUFRn