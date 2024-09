Φοβερό σκηνικό στην Championship, εκεί όπου ο Όσμαγιτς της Πρέστον θύμισε κάτι από Λουίς Σουάρες με... γεμάτη δαγκωνιά σε αντίπαλό του, αλλά δεν αποβλήθηκε.

Αυτή ήταν μια στιγμή... παραφροσύνης από τον Μιλουτίν Όσμαγιτς! Λίγο πριν τη λήξη του Πρέστον - Μπλάκμπερν (0-0 τελικό), ξέσπασε ένταση ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές μετά από ένα δυνατό μαρκάρισμα του Μπεκ σε παίκτη των γηπεδούχων. Ο Μαυροβούνιος επιθετικός της Πρέστον δεν πήρε και πολύ ψύχραιμα την ενέργεια του αντιπάλου του και θύμισε... Λουίς Σουάρες στα καλύτερά του, δαγκώνοντας δυνατά και για ώρα τον Μπεκ στον σβέρκο. Φοβερό είναι πάντως το γεγονός ότι ενώ ο διαιτητής είδε το συμβάν τον τιμώρησε μόνο με την... κίτρινη κάρτα και δεν τον απέβαλε! Υπενθυμίζουμε πως στην Championship δεν υπάρχει VAR, καθώς θεωρείται «πολύ ακριβό» από τις ομάδες.

