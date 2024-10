Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν οι σκηνές από το ματς Σεπαχάν Ισφαχάν - Ιστικλόλ Ντουσάνμπε στο Ιράν, όταν πύραυλοι περνούν πάνω από το γήπεδο αφήνοντας άναυδους θεατές και παίκτες.

Η φρίκη στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, με τελευταίο χρονικά επεισόδιο την «απάντηση» του Ιράν προς το Ισραήλ μέσα από την εκτόξευση εκατοντάδων βαλλιστικών πυραύλων, πολλοί εκ των οποίων παραβίασαν το αμυντικό σύστημα του «Iron Dome» κι έπληξαν στρατηγικές βάσεις.

Και μπορεί η αγωνιστική δράση να συνεχίζεται κανονικά στο Ιράν, όμως αυτό δεν σημαίνει πως ο πόλεμος δεν έχει γίνει αισθητός στα γήπεδα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι φωτογραφίες από την αναμέτρηση ανάμεσα στη Σεπαχάν Ισφαχάν και τη Ιστικλόλ Ντουσάνμπε για το Champions League Ασίας επί ιρανικού εδάφους, όπου φαίνονται πύραυλοι να περνούν πάνω από το γήπεδο και να αφήνουν άφωνους ποδοσφαιριστές και οπαδούς.

Το συγκεκριμένο σκηνικό συνέβη στα τελευταία του λεπτά του αγώνα όταν το σκορ ήταν 4-0 υπέρ των γηπεδούχων, όμως αναμενόμενα το θέαμα ανάγκασε τους περισσότερους να στρέψουν την προσοχή τους πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι.

Οι σκηνές φρίκης δεν άργησαν να κατακλύσουν τα ΜΜΕ σε ολόκληρο τον πλανήτη, οι οποίες πλέον κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και των social media.

Ballistic missiles were seen flying over a stadium and press box in Iran during an Asian Champions League match between Sepahan S.C and Istiklol Dushanbe pic.twitter.com/N3YIih8ayu