Ο Χρήστος Ζαφείρης έβαλε το κερασάκι στην τούρτα στην εκτός έδρας τεσσάρα της Σλάβια Πράγας απέναντι στην Μποέμιανς με εξαιρετικό τελείωμα.

Ακόμη μία νίκη για το πρωτάθλημα πέτυχε η Σλάβια Πράγας, η οποία διέλυσε εκτός έδρας με 4-0 την Μποέμιανς.

Τα πράγματα για τη Σλάβια είχαν ξεκαθαρίσει από νωρίς, αφού στο ημίχρονο προηγούνταν ήδη με τρία τέρματα. Στο 50ό λεπτό, ο Χρήστος Ζαφείρης διαμόρφωσε το τελικό σκορ με άψογο τελείωμα από το ύψος της μικρής περιοχής με το εξωτερικό. Το γκολ αρχικά ακυρώθηκε για οφσάιντ, ωστόσο στη συνέχεια μέτρησε κανονικά μετά την παρέμβαση του VAR, προτού ο Έλληνας διεθνής περάσει εκτός ως αλλαγή.

CHRISTOS ZAFEIRIS 🇬🇷(2003) WITH A GREAT FINISH FOR THE FOURTH!!!pic.twitter.com/tRk9m3SogP