Η Νόριτς πήρε το «διπλό» στην έδρα της Ντέρμπι (3-2), όμως το αμφιλεγόμενο πρώτο της γκολ σήκωσε - νέα - θύελλα αντιδράσεων για τη διαιτησία στην Premier League.

Χαμός ξανά στην Championship, που εξακολουθεί να πορεύεται χωρίς VAR και βιώνει τις επιπτώσεις. Την προηγούμενη εβδομάδα η δαγκωνιά του Όσμανιτς τιμωρήθηκε με... κίτρινη κάρτα και αυτή τη φορά, το παιχνίδι ανάμεσα στην Ντέρμπι και τη Νόριτς τράβηξε τα βλέμματα.

🇺🇸 JOSH SARGENT GETS AN ASSIST 🙌 looked like the ball already went out of bounce but the ref let the goal stand. LFFFG 💪



pic.twitter.com/kvrmyU9Nnp