H FA ξεκίνησε έρευνα για τη... δαγκιά του Μιλουτίν Όσμαγιτς στον Μπεκ, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Championship ανάμεσα σε Πρένστον και Μπλάκμπερν.

Αντιμέτωπος με μία αρκετά «τσουχτερή» ποινή είναι ο επιθετικός της Πρένστον, Μιλουτίν Όσμαγιτς, ο οποίος δάγκωσε αντίπαλό του στο σβέρκο, όσο το ματς της Championship κόντρα στην Μπλάκμπερν βρισκόταν σε εξέλιξη. Ο Μαυροβούνιος έχασε την ψυχραιμία του κι έπαθε... Λουίς Σουάρες, όμως την έβγαλε καθαρή βλέποντας μόνο την κίτρινη κάρτα.

Η Ποδοσφαρική Ομοσπονδία, ωστόσο, δεν προτίθεται να αφήσει ατιμώρητη την πράξη του Όσμαγιτς, που ξεσήκωσε «θύελλα» αντιδράσεων κι έκανε τον γύρο του διαδικτύου. Η FA έχει ξεκινήσει έρευνα για το συμβάν και σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Mirror» μία από τις ποινές που προβλέπονται σε αντίστοιχες περιπτώσεις είναι αυτή του μακροχρόνιου αποκλεισμού.

Έντονες είναι οι αντιδράσεις από πλευράς Μπλάκμπερν για το δάγκωμα στον Μπεκ, που αποβλήθηκε με κόκκινη στο ίδιο ματς, με τον προπονητή Τζον Γιούστας να αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Δεν έχω δει από κοντά το δάγκωμα, αλλά φαίνεται να έχει ένα μεγάλο σημάδι στο πίσω μέρος του λαιμού του. Είναι κρίμα που ο διαιτητής δεν το είδε και αυτό. Είναι πολύ απογοητευμένος που αποβλήθηκε.»

Preston's Milutin Osmajic faces a lengthy ban after allegedly leaving Owen Beck with "a big bite mark" on his neckhttps://t.co/sYYqS5v5Gr pic.twitter.com/gnpDoG3HcZ