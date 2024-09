Ο Κριστιάνο Ρονάλντο τιμήθηκε από την Αλ Νασρ πριν την αναμέτρηση απέναντι στην Αλ Αχλί, με τους φιλάθλους να στήνουν ένα εντυπωσιακό κορεό.

Η Αλ Νασρ αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Αλ Αχλί για την Saudi Pro League και ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ξανά στο επίκεντρο της βραδιάς.

Ο Ρονάλντο σημείωσε το 900ό γκολ της καριέρας του σκοράροντας με την Πορτογαλία, στην αναμέτρηση με την Κροατία για το Nations League. Γι' αυτό και οι φίλαθλοι της Αλ Νασρ του επεφύλασσαν ένα εντυπωσιακό κορεό, ενώ ο σύλλογος με τη σειρά του τον τίμησε πριν από τη σέντρα.

Ο Πορτογάλος «πόζαρε» κρατώντας τη φανέλα με το νούμερο 900, πάνω στην οποία αναγραφόταν ο... τίτλος GOAT.

Cristiano Ronaldo was honored by Al Nassr fans with a giant tifo celebrating his 900 goals 🐐🤩



