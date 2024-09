Ο Στίβεν Μπέργκβαϊν αντεπιτέθηκε στον Ρόναλντ Κούμαν μετά τα σκληρά λόγια και τον αποκλεισμό του από την αποστολή της Ολλανδίας από τον έμπειρο τεχνικό.

Ο Ρόναλντ Κούμαν ανακοίνωσε την αποστολή της Ολλανδίας για τις επερχόμενες αναμετρήσεις της στο UEFA Nations League, αλλά υπήρχε μια αξιοσημείωτη απουσία. Ο επιθετικός Στίβεν Μπέργκβαϊν ήταν μέλος της ομάδας που έφτασε στα ημιτελικά του Euro 2024 νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, αλλά δεν συμπεριλήφθηκε στην τελευταία αποστολή.

Μάλιστα, ο Κούμαν εξήγησε ότι η διεθνής καριέρα του 26χρονου έχει «τελειώσει», αφού αποφάσισε να αφήσει τον Άγιαξ για την Αλ Ιτιχάντ, ομάδα της Saudi Pro League, κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Ο Μπέργκβαϊν ο οποίος πέρασε δύο χρόνια στην Premier League με την Τότεναμ πριν μετακομίσει στον Άγιαξ το 2022, ολοκλήρωσε τη Δευτέρα τη μετακίνησή του στην Αλ Ιτιχάντ έναντι 17,7 εκατ. λίρες.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τρίτη (3 Σεπτεμβρίου), ο Κούμαν καυτηρίασε την απόφασή και δήλωσε ότι δεν θα ξαναπαίξει για τους Ολλανδούς όσο είναι προπονητής! «Ο Στίβεν Μπέργκβαϊν πάει στη Σαουδική Αραβία ενώ είναι 26 ετών. Είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για μια απόφαση που στερείται αθλητικής φιλοδοξίας. Η πόρτα της εθνικής ομάδας έχει κλείσει. Πιθανότατα γνώριζε ότι θα το πω αυτό» ήταν τα λόγια του!

Σήμερα Παρασκευή (06/09), η ολλανδική εφημερίδα De Telegraaf δημοσίευσε συνέντευξη του παίκτη στην οποία ο 26χρονος αντεπιτέθηκε στον Κούμαν: «Δεν θέλω καν να παίξω πια για αυτόν τον προπονητή. Δεν θα παίξω για κάποιον που με παρουσιάζει όπως έχει κάνει αυτός στα μέσα ενημέρωσης. Θα μπορούσε να μου τηλεφωνήσει, να ακούσει τη δική μου πλευρά της ιστορίας. Πώς μπορεί να λέει τέτοια πράγματα χωρίς να μιλήσει μαζί μου; Αν ήταν ένας αφοσιωμένος εθνικός προπονητής, θα με είχε καλέσει πρώτα. Τώρα έπρεπε να το ακούσω από την τηλεόραση. Έχω ζήσει επίσης πολλές όμορφες στιγμές με τον ομοσπονδιακό προπονητή, αλλά είμαι απογοητευμένος από αυτόν. Πάντα θεωρούσα τιμή μου να παίζω για την εθνική ομάδα της Ολλανδίας. Όμως με αυτόν τον προπονητή, δεν θέλω πλέον να το κάνω αυτό».

Όταν ρωτήθηκε αν η μετακίνησή του στην Αλ Ιτιχάντ είχε καθαρά οικονομικά κίνητρα, ο Μπέργκβαϊν είπε: «Είναι μια χρυσή ευκαιρία από πλευράς αθλητισμού και οικονομικών. Με έναν μισθό που δεν θα μπορούσα ποτέ να ονειρευτώ ότι θα κέρδιζα ως μικρό παιδί.»

