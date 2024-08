Φοβερό - και γνώριμο στο ελληνικό κοινό - σκηνικό στη Ρουμανία, εκεί όπου η αναμέτρηση ανάμεσα στην Οτελούλ και τη Σέπσι καθυστέρησε να αρχίσει, επειδή τα δοκάρια στη μία εστία του γηπέδου ήταν πιο κοντά από την άλλη.

Απρόοπτο με... άρωμα Ελλάδας στο Οτελούλ Γκαλάτι - Σέπσι του ρουμανικού πρωταθλήματος, το οποίο άρχισε με καθυστέρηση. Σε μια κατάσταση που θύμισε πολύ ό,τι είχε συμβεί στη χώρα μας τη σεζόν 2022-23 και το «επεισοδιακό» εκείνο Ατρόμητος - ΑΕΚ, η σέντρα του ματς πήγε πίσω εξαιτίας των... δοκαριών!

Absolutely FABULOUS. Sepsi manager Bernd Storck thought the crossbar at Oțelul's ground wasn't at the required height. Checks were made and it turned out Storck was right! They immediately started digging to get the goals right. The Romanian league is unbeaten. The video of this… pic.twitter.com/Eek7XEg0W8