Η πρώην αρραβωνιαστικιά του Σβεν Γκόραν Έρικσον αποκάλυψε την τελευταία της συνομιλία με τον Σουηδό και δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνηση της.

Θλίψη σκόρπισε στον κόσμο του ποδοσφαίρου η είδηση του θανάτου του Σβεν Γκόραν Έρικσον, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 76 του χρόνια, μετά από τεράστια μάχη με τον καρκίνο. Η πρώην αρραβωνιαστικιά του Σουηδού, Νάνσι Ντελ Όλιο, εμφανίστηκε στην τηλεοπτική εκπομπή Good Morning Britain του ITV για να μιλήσει για τον θρυλικό κόουτς, με τον οποίον ήταν μαζί από το 1998 έως το 2007.

Παρά τον χωρισμό τους οι δυο τους έμειναν σε επαφή μετά τη διάγνωση του καρκίνου του Έρικσον και όντας συγκινησιακά φορτισμένη μίλησε για την τελευταία τους συνομιλία.

«Απλώς είπα ότι προσπαθούσε να πει ότι ήταν καλά στο τηλέφωνο γιατί τις περισσότερες φορές δεν απαντούσε ούτε βρισκόταν σε θεραπεία. Πποτέ δεν πίστευε ότι επρόκειτο να πεθάνει.

Πάντα πίστευα ότι θα γινόταν κάποιο είδος θαύματος, Ήταν πολύ δύσκολο να μιλήσω, αλλά προσπάθησα να είμαι ατρόμητη και να δω πώς ήταν. Ήθελα να βρεθούμε για άλλο ένα δείπνο.

Ήταν αξιαγάπητος, όταν αγαπάς κάποιον θα τον αγαπάς για πάντα. Ήταν πολύ ευγενικός άνθρωπος. Είναι πιο συγκρατημένος και γι' αυτό πάντα τραβούσε την προσοχή το αντίθετο», ανέφερε η Ντελ Όλιο.

