Σβεν Γκόραν Έρικσον: Veni, Vidi, Vici

You' ll never walk alone

Ακόμα κι αυτός ο περιπετειώδης τύπος άλλωστε δεν είχε προλάβει να ζήσει όλα όσα θα επιθυμούσε. Στην εξομολόγησή για την ασθένεια που του έκλεβε χρόνο ζωής, ο Σουηδός παραδέχθηκε πως είχε ένα ανεκπλήρωτο όνειρο στο ποδόσφαιρο: να καθίσει στον πάγκο της Λίβερπουλ. «Όλοι καταλαβαίνουν ότι έχω μια ασθένεια που δεν είναι ιάσιμη. Όλοι μαντεύουν ότι πρόκειται για καρκίνο και έτσι είναι. Αλλά πρέπει να παλέψω όσο περισσότερο μπορώ. Στην καλύτερη περίπτωση μου μένει ένας χρόνος. Στη χειρότερη κάποιοι μήνες. Δεν μπορείς να είσαι απόλυτα σίγουρος. Είναι καλύτερα να μην το σκέφτεσαι». Αν και με τον χρόνο πειρορισμένο, οι Reds απάντησαν στο ίσως ανέλπιστο κάλεσμά του κι έδωσαν την ευκαιρία σε έναν σπουδαίο. «Ο πατέρας μου ήταν και είναι τεράστιος οπαδός της Λίβερπουλ, οπότε εγώ κληρονόμησα την αγάπη για την ομάδα. Είναι αλήθεια ένα όνειρο. Όταν μου το πρωτοείπαν ότι θα συμβεί, νόμιζα πως μου κάνουν πλάκα» δήλωσε ο Σουηδός, ο οποίος πήρε το χρίσμα για να κάτσει στον πάγκο των Legends της Λίβερπουλ απέναντι στους αντίστοιχους του Άγιαξ. Μπροστά στον κόσμο του «Ανφιλντ» ο Σουηδός οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 4-2, με το χαμόγελο να μην «σβήνει» από το πρόσωπό του. Η τελευταία του επιθυμία στο ποδόσφαιρο είχε πραγματοποιηθεί σε κλίμα συγκίνησης, για έναν τύπο που κατέκτησε όσα μπορούσε στο διάβα του. Κι όταν πλέον έβλεπε πως η τελευταία ηλιαχτίδα έσβηνε, πρόλαβε να χαρίσει ακόμα ένα μάθημα σθένους και αγάπης για τη ζωή: «Είχα μια καλή ζωή, ναι. Νομίζω ότι όλοι φοβόμαστε τη μέρα που θα τελειώσει η ζωή, όταν θα πεθάνουμε. Αλλά η ζωή έχει να κάνει και με τον θάνατο. Πρέπει να μάθεις να τον αποδέχεσαι για αυτό που είναι. Ας ελπίσουμε ότι στο τέλος, ο κόσμος θα πει ''Ναι, ήταν καλός άνθρωπος'', αλλά δεν θα το πουν όλοι αυτό. Ελπίζω ότι θα με θυμάστε ως έναν θετικό τύπο, που προσπαθούσε να κάνει ό, τι μπορούσε. Μην λυπάστε. Χαμογελάστε. Σας ευχαριστώ για όλα, προπονητές, παίκτες, το κοινό. Ήταν όλα φανταστικά. Φροντίστε τον εαυτό σας, φροντίστε τη ζωή σας και ζήστε την. Αντίο!»