Η Αλ Χιλάλ ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Ζοάο Κανσέλο από τη Μάντσεστερ Σίτι, με τις δυο ομάδες να τα βρίσκουν στα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Στη Σαουδική Αραβία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ζοάο Κανσέλο. Ο Πορτογάλος δεξιός μπακ αποχώρησε από τη Μάντσεστερ Σίτι μετά από πέντε χρόνια, καθώς τον αγόρασε η Αλ Χιλάλ, δίνοντας 25 εκατομμύρια ευρώ στους πρωταθλητές της Premier League.

Ο 30χρονος αμυντικός πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από την Ευρώπη και υπέγραψε τριετές συμβόλαιο, με ετήσιες απολαβές της τάξης των 15 εκατομμυρίων ευρώ.

🎥 "João Cancelo" rises from the heights of the planet... to #AlHilal 💙#CanceloIsHilali 🤩

