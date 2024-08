Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φλαμένγκο με φόντο το Διηπειρωτικό κύπελλο και το εικαστικό της Φλαμένγκο για το παιχνίδι περιέχει κάποιους από τους μεγαλύτερους παίκτες που έπαιξαν ποτέ στη Βραζιλία.

Το σπουδαίο παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φλαμένγκο για το Intercontinental U20 στο Μαρακανά δεν έχει ιστορική σημασία μόνο για τους «ερυθρολεύκους» αλλά και για την ομάδα της Βραζιλίας.

Αυτό φαίνεται από το ανατριχιαστικό εικαστικό που έφτιαξε η ομάδα της Φλαμένγκο για το συγκεκριμένο ματς όπου έχει προσθέσει μέσα όλους τους θρύλους του συλλόγου αλλά και του αθλητισμού της Βραζιλίας.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρίσκονται στην εικόνα είναι αυτά του Ζίκο, Ζούλιο Σέζαρ, Γκαμπιγκόλ, Βινίσιους, Ρομάριο, Πέτκοβιτς και Ντα Σίλβα, έχοντας τη φράση «Η παράδοση που εμπνέει»

Por eles. Pela nossa história!



HOOOOOOOOOOJJJJJJEEEEE TEEEEEEEEMMMMM GAROTOS DO NINHOOOOOOOO!!!!!!



VALE O TÍTULO MUNDIAL SUB-20!!!! O FLAMENGO ENFRENTA O OLYMPIACOS (GRE), ÀS 16H, NO MARACANÃ, PELO JOGO ÚNICO DA DECISÃO!!!!!



📺A partida tem transmissão do SporTV, e streaming… pic.twitter.com/mqUulM5W3i