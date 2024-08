Ένας ακόμα ποδοσφαιριστής που έγραψε ιστορία την περασμένη δεκαετία, έχει πάρει τον δρόμο της προπονητικής και ο λόγος για τον Φελίπε Λουίς. Ο Βραζιλιάνος πέρασε από μεγάλα κλαμπ στην ποδοσφαιρική πορεία ως αριστερός ακραίος μπακ ενώ μέτρησε συνολικά 44 συμμετοχές με την Εθνική Βραζιλίας, κατακτώντας και ένα Copa America.

Ως ποδοσφαιριστής έπαιξε τόσο για τον Άγιαξ όσο και για τη Ρεάλ Μαδρίτης σε νεαρή ηλικία όμως το πρώτο... μπαμ το έκανε με την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια. Μέσα σε μία διετία, έκανε την Ατλέτικο Μαδρίτης να βγάλει από τα ταμεία της το ποσό των 12 εκατ. ευρώ το καλοκαίρι του 2010 ενώ το 2014, η Τσέλσι δαπάνησε 20 εκατ. ευρώ για να τον εντάξει στο ρόστερ της.

Felipe Luis will be making headlines as a coach, before long.

