Με ιδιαίτερο τρόπο διαμαρτυρήθηκαν για ένα ακυρωθέν τους γκολ οι παίκτες της Καράκας που... σαμπόταραν τον εαυτό τους στη διαδικασία των πέναλτι κόντρα στην Ντεπορτίβο Ταχίρα.

Απίθανο σκηνικό στη Βενεζουέλα, εκεί όπου οι ποδοσφαιριστές της Καράκας διαμαρτυρήθηκαν με πρωτοφανή τρόπο για τη διαιτησία του αγώνα τους απέναντι στην Ταχίρα Ντεπορτίβο. Η Καράκας σκόραρε στα τελευταία λεπτά του ματς με το σκορ στο 1-1, όμως το γκολ της ακυρώθηκε από τον διαιτητή. Άδικα σύμφωνα με τους παίκτες της, που έγιναν έξαλλοι με τη συγκεκριμένη εξέλιξη και δεν δίστασαν να εκφράσουν την αγανάκτησή τους. Στη διαδικασία των πέναλτι που ακολούθησε λοιπόν, ένας προς ένας αστόχησαν επιδεικτικά... επίτηδες στις εκτελέσεις τους, ενώ ο τερματοφύλακας της ομάδας δεν προσπάθησε καν να αποκρούσει τα χτυπήματα των αντιπάλων!

Una de las tandas de penales más extrañas que he visto.



Caracas FC en modo de protesta por un gol anulado en los últimos minutos vs Deportivo Táchira decide patear afuera y que su portero no se mueva en la tanda de penales de la Copa Rey de Marcas al finalizar el juego.



