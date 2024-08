Η Αλ Νασρ γνώρισε βαριά ήττα από την Αλ Χιλάλ στον τελικό του Super Cup Σαουδικής Αραβίας (4-1) και ο Κριστιάνο Ρονάλντο τα έβαλε με τους συμπαίκτες του.

Μετά τις άσεμνες χειρονομίες προς τους αντίπαλους οπαδούς, ο Κριστιάνο Ρονάλντο το πήγε στο άλλο επίπεδο και παρέδωσε μια παράσταση... απαξίωσης προς τους ίδιους του τους συμπαίκτες. Παρ'ότι ο ίδιος βρήκε δίχτυα, η Αλ Νασρ δέχθηκε τέσσερα γκολ σε 17 λεπτά από την Αλ Χιλάλ και γνώρισε τη βαριά ήττα (4-1) στον τελικό του Super Cup της Σαουδικής Αραβίας.

Ο CR7 λοιπόν τα έβαλε με τους συμπαίκτες του, τους οποίους έβγαλε στη... φόρα με προκλητικές χειρονομίες. «Κοιμάστε» και «Παίζετε σαν χ@σμ#νοι», τούς είπε με τη γλώσσα του σώματος ο Πορτογάλος σταρ, κατηγορώντας τους ανοιχτά για το αποτέλεσμα και προκαλώντας για ακόμη μια φορά με τη συμπεριφορά του.

