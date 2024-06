Ο Μαρσέλο Γκαγιάρδο αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο της Αλ Ιτιχάντ και ο Αργεντινός τεχνικός θα λάβει αποζημίωση περίπου 28 εκατ. ευρώ!

Ο Μαρσέλο Γκαγιάρδο όπως όλα δείχνουν θα απομακρυνθεί από τον πάγκο της Αλ Ιτιχάντ και αναμένεται να λάβει αποζημίωση-ρεκόρ.

Σύμφωνα με το μέσο «Ariyadhiah», η αποδέσμευση του 48χρονου τεχνικού δεν θα είναι εύκολη υπόθεση, αφού ο Αργεντινός υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2025 και θέλει να εισπράξει τα προβλεπόμενα. Η αποζημίωση του πρώην τεχνικού της Ρίβερ Πλέιτ θα ξεπερνά τα 28 εκατομμύρια ευρώ ποσό που θα είναι ρεκόρ.

Ο Γκαγιάρδο σε συνολικά 33 αγώνες έχει απολογισμό 15 νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και 14 ήττες, με τα γκολ της Αλ Ιτιχάντ να είναι 56 υπέρ και 59 κατά. Στατιστικά στοιχεία που έχουν προβληματίσει τη διοίκηση της ομάδας που είχε στις τάξεις της ποδοσφαιριστές όπως οι Καρίμ Μπενζεμά, Φαμπίνιο, Λουίζ Φελίπε, Ενγκολό Καντέ, Αμπντεραζάκ Χαμντάλα.

🚨 Marcelo Gallardo is expected to leave Al-Ittihad with RECORD compensation of more than €28M. 💼💰



He should be sacked very soon.



