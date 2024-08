Ανήθικο το σχόλιο Γάλλου δημοσιογράφου για τον Οταμέντι, αφού... αστειεύτηκε λέγοντας πως επιτίθεται στη γυναίκα του όταν επιστρέφει στο σπίτι.

Η αναμέτρηση στο Μπορντό κατέληξε σε χάος, αφού οι παίκτες της Γαλλίας και της Αργεντινής συνεπλάκησαν, μιας και οι Νοτιοαμερικανοί διαφώνησαν με τους πανηγυρισμούς των Μπλε. Oι σχέσεις των Τρικολόρ και των Αργεντινών είναι τεταμένες μετά τον τελικό του Μουντιάλ το 2022, αλλά και το ρατσιστικό σύνθημα των παικτών της Αλμπισελέστε στους πανηγυρισμούς του Κόπα Αμερικά με στόχο τους Γάλλους ποδοσφαιριστές.

Πριν από τις άσχημες σκηνές στην αναμέτρηση της Παρασκευής, ένας Γάλλος σχολιαστής... ξέφυγε κι έφτασε στο σημείο να αναρωτηθεί αν ο Οταμέντι χτυπάει τη γυναίκα του μετά το φάουλ που έκανε σε έναν Γάλλο αντίπαλό του. Ειδικότερα, ο Γάλλος σχολιαστής φέρεται να είπε: «Ο Οταμέντι επιτίθεται σε ό,τι κινείται. Δεν ξέρω αν επιτίθεται στη σύζυγό του όταν επιστρέφει στο σπίτι το βράδυ».

Another disgusting clip from French Eurosport commentators.



During the game, the French commentators criticized Otamendi for being aggressive.



He then made a joke about domestic violence saying that’s how Otamendi hits his wife at home.



Scumbags. pic.twitter.com/dmj9WGOV3T