Ο Ντάνι Ντρινκγουότερ στα 33 του χρόνια ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Ο 33χρονος πρώην μέσος της Λέστερ, Ντάνι Ντρινκγουότερ, ο οποίος κατέκτησε τον τίτλο της Premier League με τις Αλεπούδες το 2016, παρέμενε χωρίς «επαγγελματική στέγη» από τότε που έμεινε ελεύθερος από την Τσέλσι στα τέλη Ιουνίου του περασμένου έτους. Από τότε βρίσκεται «σε κενό» όπως είπε και, παρόλο που έχει λάβει αρκετές προσφορές από συλλόγους της Championship, αποφάσισε να αποχαιρετήσει το ποδόσφαιρο.

Μιλώντας στο podcast The High Performance, είπε: «Θα ήθελα απλώς να ανακοινώσω την απόσυρσή μου από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Πιθανώς έχει περάσει πολύς καιρός, ειδικά με τον τελευταίο χρόνο, αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το ανακοινώσουμε επίσημα τώρα. Δεν πίστευα ότι θα με ενοχλούσε, αλλά το να το λέω είναι σαν να ξύνω την πληγή. Νομίζω είμαι έτοιμος για αυτό, δεν σταμάτησα στο απόγειό μου και έχει ωριμάσει λίγο η ιδέα, αυτό βοήθησε στη μετάβαση».

Today, hear a Premier League winner announce his retirement from the game and tell you his story, in his words, when he started to struggle.



