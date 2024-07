Ετοιμος να γυρίσει στην πατρίδα του για την Χάιντουκ Σπλιτ είναι ο Ιβάν Ράκιτιτς.

Ο Ιβάν Ράκιτιτς, ο οποίος μίλησε στο Gazzetta πριν τον τελικό του Euro, είναι έτοιμος για το νέο βήμα στην καριέρα του.

Ο 36χρονος, μετά το πέρασμα από την Αλ-Σαμπάμπ, επιστρέφει στη χώρα του για την Χάιντουκ Σπλιτ.

Εκεί θα έχει συμπαίκτες τόσο τον Ιβάν Πέρισιτς όσο και τον Μάρκο Λιβάια, ενώ προπονητής του θα είναι ο Ρίνο Γκατούζο. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο έχει περάσει και τα ιατρικά και το deal μέχρι το καλοκαίρι του 2026 αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα.

