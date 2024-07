Τελικά στη Βραζιλία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μάρτιν Μπρέιθγουεϊτ καθώς τα βρήκε με τη Γκρέμιο και αναμένεται να ταξιδέψει για τη χώρα του καφέ.

Παρότι βρέθηκε στην Αθήνα, ο Μάρτιν Μπρέιθγουεϊτ δεν τα βρήκε με τον Ολυμπιακό και έτσι πήρε το αεροπλάνο της επιστροφής για τη Βαρκελώνη για να εξετάσει άλλες προτάσεις.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αυτή που αποδέχθηκε τελικά ήταν της Γκρέμιο, με τον 33χρονο φορ να τα βρίσκει σε όλα με τους Βραζιλιάνους και να ετοιμάζει βαλίτσες για τη χώρα του καφέ. Να θυμίσουμε πως και ο ΠΑΟΚ είχε ψηλά στη λίστα του τον Δανό επιθετικό, ο οποίος θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με τη Γκρέμιο.

🚨🇪🇪 Gremio have agreed deal to sign Martin Braithwaite as new striker after deal collapsed with Olympiacos.



Despite medical booked, he returned to Barcelona from Athens… and he’s now set to travel from Brazil.



Here we go 🇧🇷 pic.twitter.com/m0zvKAn87N