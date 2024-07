Η φανέλα του Ντιέγκο Μαραντόνα από τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1986 μεταξύ Αργεντινής και Βελγίου βγαίνει σε δημοπρασία και η τιμή της υπολογίζεται να αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ!

Η φανέλα του θρυλικού Ντιέγκο Μαραντόνα βγαίνει σε δημοπρασία από τον οίκο δημοπρασιών Sotheby’s. Η αξία της φανέλας με την οποία αγωνίστηκε στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1986 κυμαίνεται μεταξύ 735.000 με 1,1 εκατ. ευρώ .

Στο παιχνίδι εκείνο ο Μαραντόνα είχε σκοράρει και τα δύο γκολ της Αργεντινής επί του Βελγίου (2-0) που την έστειλαν στον τελικό του τουρνουά εναντίον της Δυτικής Γερμανίας.



Μετά τον αγώνα ο Μαραντόνα αντάλλαξε τη φανέλα του με τα γάντια του Βέλγου τερματοφύλακα Ζαν-Μαρί Πφαφ και έγραψε πάνω στη φανέλα : «Για τον σπουδαίο Ζαν-Μαρί, με όλη μου την αγάπη».

Ο Ζαν-Μαρί Πφαφ κράτησε τη φανέλα ως κειμήλιο για τέσσερις δεκαετίες και αποφάσισε τώρα να τη δώσει σε δημοπρασία δηλώνοντας: «Έχω φυλάξει αυτή τη φανέλα σαν θησαυρό για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, από τότε που ο Ντιέγκο και εγώ κάναμε την ανταλλαγή μετά από εκείνον τον αξέχαστο ημιτελικό».

Diego Maradona's iconic match-worn 1986 World Cup semi-final shirt is set to go up for auction - and is being valued at more than £900,000 after the Argentinian's 'Hand of God' jersey sold for £7.2m https://t.co/hSxA6iQ8SD