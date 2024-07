Η Mumbai City ανακοίνωσε τον Καρέλη (vid)

Ο Νίκος Καρέλης διευθέτησε και τις τελευταίες λεπτομέρειες της μετακίνησής του στην Ινδία και υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Mumbai City.

Κάτοικος Ινδίας έγινε σήμερα (11/7) ο Νίκος Καρέλης, καθώς διευθέτησε και τις τελευταίες λεπτομέρειες της μετακίνησής του στην Mumbai City.

Ο Ελληνας φορ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα και μάλιστα θα έχει για συμπαίκτη τον Τζον Τοράλ που μέχρι πρότινος έπαιζε στον ΟΦΗ.

Ετσι ο 32χρονος στράικερ που ήταν στον Παναιτωλικό θα βγει και πάλι εκτός συνόρων, αφού παλαιότερα έχει αγωνιστεί στην Αμκαρ της Ρωσίας, στην Μπρέντφορντ της Αγγλίας, στην Γκενκ του Βελγίου και στην Ντεν Χάαγκ της Ολλανδίας.



We 𝒃𝒓𝒆𝒘𝒆𝒅 this one for you, मंडळी 🤭👍



Welcome to #TheIslanders’ family, Nikolaos Karelis 🩵#NikosAala #AamchiCity 🔵 pic.twitter.com/3SH0pVOz58