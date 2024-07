Αδιανόητες εικόνες εκτυλίχθηκαν στη Βραζιλία σε έναν αγώνα νέων, με έναν αστυνομικό να πυροβολεί στο πόδι έναν ποδοσφαιριστή!

Σκηνές σοκ σημειώθηκαν στη Βραζιλία σε έναν αγώνα νέων. Πιο συγκεκριμένα, στον αγώνα ανάμεσα στην Γκρέμιο Ανάπολις και τη Σέντρο Οέστε, ένας αστυνομικός αποφάσισε πως η καλύτερη λύση για να δώσει τέλος στην ένταση που είχε δημιουργηθεί, ήταν να πυροβολήσει στο πόδι έναν ποδοσφαιριστή.

Όλα έγιναν μετά το τέλος της αναμέτρησης. Οι ποδοσφαιριστές της Γκρέμιο Ανάπολις είχαν έντονα παράπονα από τους διαιτητές, ενώ δημιουργήθηκε και ένταση με τους παίκτες της Σέντρο Οέστε. Οι ποδοσφαιριστές της φιλοξενούμενης ομάδας κατευθύνθηκαν προς τα αποδυτήρια την ώρα που κάποιοι παίκτες των γηπεδούχων προσπαθούσαν να μπουν στη φυσούνα. Κάπου εκεί παρενέβησαν οι αστυνομικές δυνάμεις, με την κατάσταση ωστόσο να ξεφεύγει. Ένας από τους αστυνομικούς αποφάσισε να πυροβολήσει στο πόδι τον τερματοφύλακα της Γκρέμιο, Ραμόν Σόουζα.

Για καλή του τύχη, η σφαίρα που δέχτηκε στο πόδι ήταν πλαστική και η ζωή του δεν τέθηκε σε κίνδυνο. Οι άνθρωποι της Γκρέμιο γνωστοποίησαν πως θα κινηθούν νομικά κατά του αστυνομικού που αποφάσισε να πυροβολήσει στο πόδι τον τερματοφύλακα της ομάδας τους.

🚨🇧🇷 | Crazy scenes in Brazil as a police officer SHOOTS a player during a youth game!!!



pic.twitter.com/1z2oyz2nG8