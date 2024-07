ΓεροΓιοβάισα: Οι μάχες των φαβορί

Το βράδυ θα μάθουμε το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών του EURO 2024 και ο ΓεροΓιοβάισα περιμένει να... πέσουν κορμιά στις δυο ματσάρες του «δυνατού» μονοπατιού.

We are in the Endgame now... Το EURO 2024 μπαίνει στην τελική του ευθεία και απόψε θα ξέρουμε το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών του τουρνουά της Γερμανίας. Η δράση των προημιτελικών αρχίζει με το μονοπάτι του «θανάτου», στο οποίο βρίσκονται τα τέσσερα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

Ας το πάρουμε χρονικά. Στις 19:00 στη Στουτγκάρδη η Ισπανία θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία και θεωρώ πως η ομάδα που θα περάσει έχει τις περισσότερες πιθανότητες να σηκώσει την κούπα. Η Φούρια Ρόχα και τα Πάντσερ είναι οι δυο καλύτερες και πιο επιθετικές ομάδες της διοργάνωσης. Η ομάδα του Ντε Λα Φουέντε με «γεμίζει» περισσότερο ποδοσφαιρικά και πιστεύω πως αυτό θα είναι το τελευταίο ματς στη σπουδαία καριέρα του Τόνι Κρόος. Η πρόκριση των Ισπανών πληρώνει στο 1.87, ενώ η επιλογή του να σκοράρουν αμφότερες οι ομάδες είναι στο 1.72.

Στις 22:00 σε μια... επανάληψη του τελικού του 2016 η Πορτογαλία θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία. Δυο ομάδες με τρομερό υλικό που σε καμία περίπτωση δεν παίζουν το ποδόσφαιρο που μπορούν και έχουν πρόβλημα στην τελική πάσα. Βλέπω πολύ ισορροπημένο ματς και έχω την εντύπωση πως θα το... ξενυχτήσουμε. Η ισοπαλία προσφέρεται στο 2.95.