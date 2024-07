Μερτ Γκιουνόκ: Tο «τείχος» της Τουρκίας έδωσε την πρόκριση

To Gazzetta σε συνεργασία με τα Goody's Burger House σας παρουσιάζουν καθημερινά τον Too Goody's To Be True παίκτη κάθε αγωνιστικής του Euro 2024.

Το βράδυ της Τρίτης (2/7) γίναμε μάρτυρες μιας εκ των κορυφαίων επεμβάσεων που έχουμε δει ποτέ σε μεγάλο τουρνουά. Σε κάποιους θύμισε την απίθανη επέμβαση του Γκόρντον Μπανκς στην κεφαλιά του Πελέ. E, ο Μερτ Γκιουνόκ προσπάθησε να κλέψει λίγο από τη δόξα.

Με αυτή του την απόκρουση έστειλε την Τουρκία στους «8» και όπως είναι λογικό αποτελεί τον Too Goody's To Be True παίκτη μας για την 17η ημέρα του Euro.

Ο Γκιουνόκ παίρνει και το μπόνους, πως η κεφαλιά του Μπάουμγκαρντνερ ήρθε στο 90'+4' και χάρη σε αυτή η Τουρκία βρέθηκε τρίτη φορά σε προημιτελικά Euro. Ο Γκιουνόκ προέρχεται από μια απίθανη σεζόν, όπου τα νούμερά του με τη Μπεσίκτας τρέλαναν την Τουρκία, αφού βρέθηκε στο Top3 των γκολκίπερ με τα λιγότερα γκολ και τις περισσότερες επεμβάσεις, Πώς το είπαμε το παρατσούκλι; Τείχος της Τουρκίας.

