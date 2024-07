Ο Μάριο Μπαλοτέλι απολαμβάνει τις διακοπές του στην Ιταλία, πίνοντας άφθονο αλκοόλ και ξαπλώνοντας στη μέση του δρόμου...

Είναι γνωστό εδώ και χρόνια ότι ο Super-Mario Μπαλοτέλι έχει τη δική του ξεχωριστή τρέλα. Ο Ιταλός επιθετικός έχει βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο για εξωαγωνιστικούς λόγους.

Για ακόμη μια φρά, ο Μπαλοτέλι κέντρισε τα βλέμματα. Και φυσικά, όχι για τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες. Ο Μπαλοτέλι απολαμβάνει τις διακοπές του στην Ιταλία, όσο ο ατζέντης του προσπαθεί να του βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Αναμενόμενα, ο Μπαλοτέλι το διασκεδάζει και με το παραπάνω στις διακοπές του, κάτι που αποδείχθηκε και από τα... καμώματα του.

Ο Super-Mario εντοπίστηκε στην Ιταλία έχοντας πιει άφθονο αλκοόλ. Ο Ιταλός επιθετικός ήταν με δύο φίλους του και διασκέδασε το βράδυ, με τις κάμερες να τον «τσακώνουν» να ξαπλώνει στους δρόμους, καθώς δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια του.

Ο Ιταλός απάντησε μέσω instagram story και αναρωτήθηκε γιατί έγινε τέτοιος ντόρος επειδή απλώς διασκέδασε με τους φίλους του δίχως να ενοχλήσει κάποιον.

Mario Balotelli is on vacation in Italy, and it looks like he's having a great time 😅🇮🇹



His contract with Adana Demirspor has expired, and he is now a free agent available on the market.



pic.twitter.com/7QnmRHI7aK