Κβίτσα Κβαρατσχέλια: H Γεωργία έχει τον δικό της «Κβαραντόνα»

To Gazzetta σε συνεργασία με τα Goody's Burger House σας παρουσιάζουν καθημερινά τον Too Goody's To Be True παίκτη κάθε αγωνιστικής του Euro 2024.

Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική βραδιά της Γεωργίας είχε τη «σφραγίδα» του Κβίτσα Κβαρατσχέλια. Eκείνο το 12χρονο ντροπαλό παιδί το 2013 που πόζαρε με τη φωτογραφία του Κριστιάνο δίπλα στο είδωλό του στην Τιφλίδα, μεγάλωσε και το βράδυ της Τετάρτης (26/6) έπαιξε για πρώτη φορά απέναντί του.

Ο Γεωργιανός πανηγύρισε γκολ και μαγική πρόκριση και ο Πορτογάλος αποχώρησε μες στα νεύρα πετώντας ότι έβρισκε μπροστά του. Πώς να μην είναι μετά ο Too Goody's To Be True παίκτης μας στη 13η ημέρα του Euro 2024;

Ναι, η Γεωργία έγραψε ιστορία και η χώρα βρήκε τον δικό της «Κβαραντόνα», αυτόν που οι Ναπολιτάνοι αποθέωσαν τονίζοντας πως πήρε τα παπούτσια του θεού, του Ντιέγκο. Με το μαγικό άγγιγμα του Κβαρατσχέλια το πνεύμα του Βεζούβιου ξέρασε λάβα! Τώρα, με το μαγικό πλασέ του κόντρα στην Πορτογαλία, η ομάδα του είναι στους «16».

Ο Κβαρατσχέλια δεν έχει ένα γήπεδο με το όνομά του στη Νάπολη ή στο Κομπουλέτι. Όμως με την πορεία του υπενθύμισε πως στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο υπάρχουν παντού σπουδαίοι παίκτες. Ο Γεωργιανός είναι τόσο δύσκολο να αποκρυπτογραφηθεί αγωνιστικά όσο δύσκολο είναι να διαβαστεί ή να προφερθεί το όνομά του. Μπορεί να σκοράρει με άλμα, με σουτ, ή να ντριμπλάρει και να αλλάξει πόδι. Έτσι έκανε και με τους Πορτογάλους.

