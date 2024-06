«Κοντά στον Γρηγόρη Κάστανο από τη Σαλερνιτάνα η Βερόνα»

Σύμφωνα με τον έγκριτο Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα, ο Γρηγόρης Κάστανος είναι κοντά στο να πάρει μεταγραφή στην Ελάς Βερόνα από τη Σαλερνιτάνα.

Το κεφάλαιο Σαλερνιτάνα θα κλείσει για τον Κύπριο Γρηγόρη Κάστανο, καθώς βρίσκεται κοντά στην Ελάς Βερόνα, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα.

Υπενθυμίζεται ότι η ομάδα του 26χρονου επιθετικού χαφ υποβιβάστηκε τη φετινή σεζόν από τη Σέριε Α.

Δείτε το tweet:

🚨 Excl. - Grīgorīs #Kastanos is getting closer to #Verona from #Salernitana. #transfers