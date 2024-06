Η συγκινητική αφιερωση του Μπαπέ στο πρώτο του γκολ μετά την μεταγραφή στην Ρεάλ (vid)

Ο Κιλιάν Μπαπέ ήταν προετοιμασμένος για να σκοράρει στο παιχνίδι της Γαλλίας με το Λουξεμβούργο.

Την πρώτη του εμφάνιση με την εθνική ομάδα της Γαλλίας, ως παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης πλέον, έκανε χθες το βράδυ ο Κιλιάν Μπαπέ. Και τι εμφάνιση; Έδωσε δύο ασίστ και πέτυχε το τελευταίο γκολ της ομάδας του, κάτι για το οποίο ήταν απόλυτα προετοιμασμένος όπως φάνηκε...

Βλέπετε, κάτω από την εμφάνιση των τρικολόρ φορούσε ένα λευκό μπλουζάκι, στο οποίο είχε τυπώσει ένα πρόσωπο. Όχι οποιοδήποτε, αλλά του θείου του που είχε πεθάνει πριν από λίγες μέρες και το οποίο έγραφε από κάτω «Αναπαύσου εν ειρήνη θείε».

Kylian Mbappé dedicated his goal last night to his uncle, who sadly passed away last week. 🕊️



"Rest in peace uncle." 🤍 pic.twitter.com/FUOEQdgHeg