Ελεύθερος από την Νόριτς ο Δημήτρης Γιαννούλης

Η Νόριτς ανακοίνωσε την αποχώρηση του Δημήτρη Γιαννούλη από την ομάδα μετά από 3,5 χρόνια.

Ελεύθερος έμεινε από την Νόριτς ο Δημήτρης Γιαννούλης όπως έκανε γνωστό η ίδια η ομάδα με την σχετική ευχαριστήριά της ανακοίνωση. Ο 28χρονος Έλληνας αριστερός μπακ ολοκλήρωσε την παρουσία του στο αγγλικό κλαμπ μετά από 3,5 χρόνια και βρίσκεται πλέον σε αναζήτηση του νέου σταθμού της καριέρας του.

Ο Γιαννούλης πραγματοποίησε 38 συμμετοχές την φετινή σεζόν, δίνοντας και τέσσερις ασίστ στα 2.777 λεπτά που αγωνίστηκε με την φανέλα των «καναρινιών». Συνολικά φόρεσε την φανέλα της Νόριτς για 103 παιχνίδια, χωρίς να καταφέρει να σκοράρει, όμως έδωσε επτά ασίστ.

Μάλιστα κατέκτησε κι ένα πρωτάθλημα στην Championship την σεζόν 2020-2021.

Η ανάρτηση της Νόριτς για την αποχώρησή του:

We’ve loved having you, @Giannoulis_30 😢



Thanks for everything, and good luck 🙌 pic.twitter.com/ysuEeC0pZQ