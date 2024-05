Εν μέσω νομικών και οικονομικών αναταραχών για τους Αμερικανούς ιδιοκτήτες της, η Σταντάρ Λιέγης δεν έδωσε τον αγώνα πρωταθλήματος την Παρασκευή, όταν οπαδοί εμπόδισαν το λεωφορείο της ομάδας να φτάσει στο γήπεδο.

Η Σταντάρ Λιέγης συγκαταλέγεται μεταξύ των ευρωπαϊκών συλλόγων που ανήκουν στην 777 Partners με έδρα το Μαϊάμι, η οποία αντιμετωπίζει αγωγή για απάτη ύψους 600 εκατομμυρίων δολαρίων σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης, ενώ η αυστραλιανή αεροπορική της εταιρεία βρίσκεται επί του παρόντος στο έδαφος.

Η πιο φιλόδοξη κίνηση της 777 στο ποδόσφαιρο, η προσπάθεια να αγοράσει την ιστορική ομάδα της αγγλικής Premier League, την Έβερτον, έχει κολλήσει εδώ και μήνες, καθώς οι αμφιβολίες για την ολοκλήρωση της συμφωνίας έχουν αυξηθεί.

Οι οπαδοί της Σταντάρ 10 φορές πρωταθλήτριας Βελγίου, έχουν εντείνει τις διαμαρτυρίες τους αυτή τη σεζόν κατά της 777, τα προβλήματα της οποίας οδήγησαν τον σύλλογο να βρίσκεται σήμερα υπό άλλο ένα προσωρινό εμπάργκο μεταγραφών.

Η Σταντάρ επρόκειτο να υποδεχθεί την Παρασκευή το βράδυ (10/05) τη Βέστερλο, ενώ απομένουν τρεις αγωνιστικές στο βελγικό πρωτάθλημα και η ομάδα βρίσκεται σε τροχιά τερματισμού στο... κάτω μισό της βαθμολογίας. Το λεωφορείο της ομάδας όμως παρεμποδίστηκε στο προπονητικό κέντρο, όπως ανέφερε ο σύλλογος σε ανακοίνωσή του και «οι προσπάθειες για συζητήσεις με τους εν λόγω οπαδούς δεν βρήκαν λύση για την άρση του αποκλεισμού» έτσι δεν κατάφερε ποτέ να φτάσει στο γήπεδο.

🚨 Standard Liege’s game tonight been abandoned as their fans have blocked the team’s coach getting into the ground, as they continue to protest against 777 partners. 🔵pic.twitter.com/27GVtuY6Oy