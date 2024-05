Ο Τζέιμι Κάραγκερ τα... ήπιε στο «κίτρινο τείχος» του «Σιγκνάλ Ιντούνα Παρκ» και εμφανίστηκε κεφάτος στη συνέντευξη που του παραχώρησε ο Τζέιντον Σάντσο.

Προβάδισμα πρόκρισης για τον τελικό του Champions League πήρε η Ντόρμουντ το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης. Οι Βεστφαλοί επικράτησαν με 1-0 της Παρί Σεν Ζερμέν και θα πάνε στο Παρίσι για να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στον τελικό του «Γουέμπλεϊ» 11 χρόνια μετά από τον τελευταίο τελικό που έπαιξαν και πάλι στο «θρυλικό» γήπεδο του Λονδίνου.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Τζέιντον Σάντσο που έκανε ένα από τα κορυφαία παιχνίδια της καριέρας του. Ο Άγγλος αναμενόμενα ήταν το πρόσωπο της βραδιάς, ωστόσο τα φώτα τα «έκλεψε» ο Τζέιμι Κάραγκερ στη συνέντευξη που του παραχώρησε ο Άγγλος εξτρέμ.

Carragher’s face when the beer arrives 😂 pic.twitter.com/PrF2hhRvQC

Ο παλαίμαχος στόπερ της Λίβερπουλ παρακολούθησε το παιχνίδι από το «κίτρινο τείχος» του «Σιγκνάλ Ιντούνα Παρκ» και το απόλαυσε στο έπακρο όπως φάνηκε στη συνέντευξη που του παραχώρησε ο Σάντσο. Ο Κάραγκερ παραδέχτηκε ότι ήπιε αρκετές μπίρες στο πέταλο που ήταν ο οργανωμένοι της Ντόρτμουντ, αν και η αλήθεια είναι ότι φάνηκε από τα όσα έλεγε και από τον τρόπο με τον οποίο μιλούσε...

Jamie Carragher had 8 pints, was knackered, and invited Jadon Sancho to do an interview 🤣



I love CBS 😭 pic.twitter.com/WrG4gHR4jV