Σε έξι συλλήψεις προχώρησαν οι Άρχες στη Νότια Αφρική, για τη δολοφονία του 24χρονου Νοτιοαφρικανού ποδοσφαιριστή των Κάιζερ Τσιφς, Λουκ Φλερς.

Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός της Νότιας Αφρικής, έχασε άδικα τη ζωή του μετά από πυροβολισμό που δέχτηκε στο σώμα στις 3 Απριλίου και έκτοτε η Αστυνομία αναζητά τους δράστες της φρικτής δολοφονίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, έξι ύποπτοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στο Γιοχάνεσμπουργκ, το πρωί της Τετάρτης (10/4). Οι έρευνες για τον εντοπισμό περισσότερων υπόπτων συνεχίζονται με την αναζήτηση των δραστών να αναμένεται να κορυφωθεί τα επόμενα 24ωρα. Οι συλληφθέντες αναμένεται να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο την ερχόμενη Παρασκευή (12/4).

Υπενθυμίζουμε πως σύμφωνα με τα Μέσα της χώρας, ο 24χρονος δέχτηκε επίθεση από άγνωστους οι οποίοι προσπάθησαν να τον απαγάγουν, με άλλα δημοσιεύματα από τη Νότια Αφρική να τονίζουν ότι οι δολοφόνοι του θύματος ήθελαν να του κλέψουν το αυτοκίνητο.

