Κριστιάνο Ρονάλντο vs Λιονέλ Μέσι: Ποιος έχει πετύχει περισσότερα χατ - τρικ στην καριέρα του;

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε ένα εντυπωσιακό χατ-τρικ στο πρώο ημίχρονο της εκτός έδρας αναμέτρησης της Αλ Νασρ με την Άμπα και άνοιξε κι άλλο την ψαλίδα από τον Λιονέλ Μέσι.

Το άλλοτε είδωλο της Ρεάλ Μαδρίτης Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να δείχνει ότι η ηλικία είναι μόνο ένας αριθμός, αφού σημείωσε ακόμα ένα χατ-τρικ στο 8-0 της Αλ Νασρ κόντρα στην στην Άμπα την Τρίτη (02/04).Ο αρχηγός της Πορτογαλίας έπαιξε μόνο στο πρώτο ημίχρονο, αλλά συμμετείχε και στα πέντε γκολ της ομάδας του στα 45 πρώτα λεπτά του αγώνα.

Ο πολύπειρος επιθετικός έχει σκοράρει 36 γκολ σε 35 παιχνίδια για την Αλ Νασρ αυτή τη σεζόν, με δύο χατ-τρικ στους δύο τελευταίους αγώνες του. Μάλιστα ποτέ πριν δεν είχε πετύχει χατ-τρικ σε διαδοχικά παιχνίδια!

Ο Πορτογάλος σταρ έχει πετύχει πλέον 65 χατ-τρικ στην καριέρα του, 55 σε επίπεδο συλλόγου και 10 για την Πορτογαλία. Μετρά τουλάχιστον ένα χατ-τρικ σε 15 συνεχόμενα χρόνια! Αυτό αποδίδει κατά μέσο όρο ένα χατ-τρικ κάθε 18,7 αγώνες για 22 χρόνια. Όσο εντυπωσιακό κι αν είναι αυτό το τελευταίο στατιστικό, υπάρχει ένας παίκτης που έχει καλύτερο ποσοστό από αυτόν… προς το παρόν, τουλάχιστον.

Cristiano Ronaldo has now multiple hat-tricks in 12 different calendar years:



2010: 🎩🎩🎩🎩

2011: 🎩🎩🎩🎩🎩🎩🎩🎩🎩

2012: 🎩🎩🎩🎩

2013: 🎩🎩🎩🎩🎩🎩

2014: 🎩🎩🎩🎩

2015: 🎩🎩🎩🎩🎩🎩🎩

2016: 🎩🎩🎩🎩🎩🎩

2017: 🎩🎩

2018: 🎩🎩

2022: 🎩🎩

2023: 🎩🎩🎩

2024: 🎩🎩



55 in total at… pic.twitter.com/qLAGzy7AD2