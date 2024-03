Η 2η αγωνιστική των Play Out έχει αρκετά πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια με τα πιο καθοριστικά σε βαθμολογικό σκέλος να είναι στον Βόλο και τα Γιάννινα το Σάββατο.

Δεν είναι και λίγα τα ματς που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον στα Play Out του Σαββάτου και τη 2η αγωνιστική της κατηγορίας της Stoiximan Super League 1. Με τέσσερις αγώνες στο πρόγραμμα του Σαββάτου υπάρχουν οι... μάχες σε Βόλο (Βόλος - Κηφισιά) και Γιάννινα (ΠΑΣ Γιάννινα - Παναιτωλικός) με το πιο έντονο ενδιαφέρον.

Σημειώνεται πώς για τους αγώνες της 2ης αγωνιστικής Play Off /Play Out του Πρωταθλήματος της Stoiximan Super League 1 δεν υπάρχουν τιμωρημένοι ποδοσφαιριστές. Στο ματς που ξεκινάει πρώτο χρονικά ο Πανσερραϊκός αντιμετωπίζει εντός τον Αστέρα (στις 15.00).

Έπεται το Βόλος - Κηφισιά στις 17.30, το ΠΑΣ - Παναιτωλικός στις 19.30 και το ΟΦΗ - Ατρόμητος που κλείνει το πρόγραμμα στις 20.00. Σε σχέση με το σκέλος των τραυματιών στον Παναιτωλικό υπάρχει το πρόβλημα του Σενγκέλια που είχε χτυπήσει στο Γεωργία - Ελλάδα.

Η πρώτη διάγνωση για την κατάστασή του ανέφερε πως απέφυγε τα χειρότερα (π.χ. μυικό ή ακόμη και χιαστό), κάτι που επιβεβαιώθηκε και μετά τις εξετάσεις που υποβλήθηκε. Ο 29χρονος υπέστη τελικά διάστρεμμα αν και σχετικά «βαριάς» μορφής και έτσι θα μείνει εκτός δράσης για μόνο μερικές εβδομάδες. Κατά τα λοιπά εκτός θα είναι και ο Ζοάο Πέδρο. Ο ΠΑΣ από την άλλη δεν έχει σοβαρά προβλήματα. Ο Μιχάλης Γρηγορίου έκανε γνωστή την αποστολή στην οποία επιστρέφουν οι Κόντε, Νάγκι και Σόρια.

Ως προς τον Πανσερραϊκό χωρίς τον Ντανκερλούι θα υποδεχθεί η ομάδα των Σερρών τον Αστέρα Τρίπολης, για τη 2η αγωνιστική των Play Out της Stoiximan Super League 1. Ο Ολλανδός δεξιός μπακ ταλαιπωρείται από ίωση και δεν υπολογίζεται, όπως και οι Θυμιάνης, Κατσίκας που παραμένουν τραυματίες. Εκτός αποστολής έμειναν και οι Πηλέας, Παπαβασιλείου και Ανάκογλου.

Στον Αστέρα Τρίπολης ο Νίκος Παπαδόπουλος παραμένει εκτός λόγω του διαστρέμματος που είχε υποστεί & ενώ ο Μίλαν Ράσταβατς δεν μπορεί να υπολογίζει ούτε στον Νίκο Ζουγλή, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε τις προηγούμενες ημέρες από ίωση. Από εκεί και πέρα ο αρχηγός, Χουάν Μουνάφο έχει επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων και θα επιστρέψει σύντομα στη δράση.





Σχετικά με το Βόλος - Κηφισιά, που θα γίνει ως γνωστόν κεκλεισμένων των Θυρών με απόφαση της ΔΕΑΒ, η Κηφισιά ολοκλήρωσε την προετοιμασία της. Η αποστολή της ομάδας θα ταξιδέψει στη Λάρισα, όπου θα καταλύσει ενόψει του αγώνα του Σαββάτου με τον Μοργκάν Σναϊντερλάν να επιστρέφει στη διάθεση του Κώστα Μπράτσου. O 34χρονος Γάλλος χαφ είχε μείνει εκτός για 3 μήνες λόγω βαριάς θλάσης. Από εκεί και πέρα εκτός παραμένει ο αρχηγός της ομάδας, Αντώνης Παπασάββας.

Για τον Βόλο σε σχέση με τον «τελικό» παραμονής του με αντίπαλο την Κηφισιά στο «Πανθεσσαλικό» θα είναι διαθέσιμος ο Μπαριέντος, αρχηγός της ομάδας αλλά όχι οι Σιαμπάνης, Ράσιτς, Καραγιάννης και Τάχατος. Στον ΟΦΗ ο Μπάουμαν επέστρεψε από τις υποχρεώσεις της Δομινικανής Δημοκρατίας και προπονήθηκε μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Ετσι υπολογίζεται κανονικά για το ματς των Κρητικών, κάτι που δεν ισχύει για τον Μοσκέρα που έχει ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο. Θυμίζουμε ότι εκτός είναι κι οι Μπρεσάν, Χιμένεθ, Νέιρα, Λάρσον και Σημαντηράκη αλλά και τους Σωτηρίου, Αδαμάκη, Καλαφάτη και Κουτεντάκη. Εκτός αυτού οι Κιβρακίδης, Τζαβέλλας και Ντιρκς έμειναν εκτός αποστολής του Ατρόμητου για τον αγώνα με τον ΟΦΗ, όπως και οι τραυματίες Γιουμπιτάνα, Τσιντώτας.

Ειδικότερα το πρόγραμμα θα έχει ως εξής:

H 2η αγωνιστική των Play Out

Σάββατο 30 Μαρτίου

15.00: Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης (NS2)

17.30: Βόλος - Κηφισιά (COSMOTE SPORTS TV 2)

19.30: ΠΑΣ Γιάννινα - Παναιτωλικός (NS PRIME)

20.00: ΟΦΗ - Ατρόμητος (COSMOTE SPORTS TV 1)

Η βαθμολογία των Play Out (27 αγώνες)

7. Αστέρας Τρίπολης 31

8. Ατρόμητος 31

9. Πανσερραϊκός 27

10. ΟΦΗ 26

11. Παναιτωλικός 23

12. Κηφισιά 22

13. Βόλος 22

14. ΠΑΣ Γιάννινα 18

