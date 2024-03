Ο επιθετικός της Φλαμένγκο, Γκάμπριελ Μπαρμπόσα, αποκλείστηκε από το ποδόσφαιρο για τα επόμενα δύο χρόνια, για απόπειρα απάτης ντόπινγκ.

Σοκ στο ποδόσφαιρο της Βραζιλίας, καθώς ο Γκάμπριελ Μπαρμπόσα καταδικάστηκε για απόπειρα «απάτης ντόπινγκ» και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για δύο χρόνια!

Σύμφωνα με το «Globo» ο επιθετικός «σύμβολο» της Φλαμένγκο, στις 8 Απριλίου του 2023 δεν ακολούθησε τις οδηγίες των Βραζιλιάνικων Αρχών ελέγχου ντόπινγκ όσον αφορά τις διαδικασίες συλλογής και κατάθεσης του δείγματός του, με αποτέλεσμα οι Αρχές να αναφέρουν πως ο «Γκαμπιγκόλ» είχε ασεβή και επιθετική συμπεριφορά. Ο ίδιος βρέθηκε στη δίκη τη Δευτέρα (25/3) και υποστήριξε ότι έκανε μία εξέταση αίματος, η οποία θεωρείται πιο αποτελεσματική, απ’ αυτή που θέλησαν να κάνουν οι ελεγκτές.

Συγκεκριμένα, ο «Γκαμπιγκόλ» κατηγορήθηκε για παραβίαση του άρθρου 122 του Κώδικα Αντιντόπινγκ της Βραζιλίας, που αναφέρεται σε «απάτη ή απόπειρα απάτης οποιουδήποτε μέρους της διαδικασίας ελέγχου». Ο πειθαρχικός κώδικας στη συγκεκριμένη περίπτωση προβλέπει αναστολή έως και τέσσερα χρόνια, σε περίπτωση καταδίκης.

Κάπως έτσι, ο Μπαρμπόσα θα μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων από την 1η Απριλίου, ωστόσο έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση. Ο 28χρονος φορ έχει κατακτήσει με τον σύλλογο από το Ρίο Ντε Τζανέιρο δύο Copa Libertadores, ένα Copa Sudamericana, δύο πρωταθλήματα και ένα χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο το 2016.

