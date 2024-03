Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, Σίλβιο Μάριτς, αναμένεται να αναλάβει ρόλο πρεσβευτή στην Ντινάμο Ζάγκρεμπ με... εντολή του νέου προέδρου της, Βέλιμιρ Ζάετς.

Ο άλλοτε μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού, Σίλβιο Μάριτς, είναι ένα από τα νέα στελέχη που θα ενταχθούν στην Ντινάμο Ζάγκρεμπ που σχεδιάζει ο Βέλιμιρ Ζάετς.

Ο Μάριτς που αγωνίστηκε στους Πράσινους για δύο σεζόν (2003-05), αναμένεται να αναλάβει ρόλο πρεσβευτή στην κροατική ομάδα, λίγες ημέρες μετά τον αποκλεισμό της από τον ΠΑΟΚ στο Conference League.

«Θα είμαι συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον πρόεδρο, τον αθλητικό διευθυντή και τον υπεύθυνο των ακαδημιών. Συνεργαστήκαμε για πολλά χρόνια με τον Βέλιμιρ Ζάετς και είμαστε καλοί φίλοι. Ήταν φυσιολογικό να στηρίξω την υποψηφιότητα του για την προεδρία. Πρόκειται για μια αλλαγή έπειτα από πολλά χρόνια. Γι' αυτό παλεύαμε όλο αυτό το διάστημα», είπε αρχικά ο Μάριτς και στη συνέχεια αναφέρθηκε στον αποκλεισμό της Ντινάμο από τον ΠΑΟΚ.

«Είμαι αθλητής και ξέρω τι σημαίνει όταν έχεις ένα κακό ημίχρονο. Βρίσκεσαι εκτός. Ειλικρινά η Ντινάμο Ζάγκρεμπ στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, ήταν λες και είχε παραλύσει.

Σε αυτό το επίπεδο πέφτεις όταν κάνεις ένα κακό ημίχρονο. Το να δεχθείς όμως πέντε γκολ από τον ΠΑΟΚ είναι απίθανο εάν αναλογιστεί κανείς πως οι δύο ομάδες βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.

Γι' αυτό θα πρέπει να δουλέψουμε και να ανεβάζουμε την ποιότητα της ομάδας. Ο πρόεδρος Ζάετς ξέρει πως πρέπει να το κάνει αυτό. Το αρέσει να το κάνει και θα τα δώσει όλα. Πιστεύω και όλοι εμείς θα τον βοηθήσουμε. Περιμένω οικονομική σταθερότητα στην ομάδα έτσι ώστε να μην περιμένουμε ένα γκολ στο 94'».

Υπενθυμίζουμε πως ο Ζάετς είναι ο νέος πρόεδρος της Ντινάμο Ζάγκεμπ, καθώς πήρε 31 από τις 52 διαθέσιμες ψήφους στις εκλογές και άφησε αρκετά πίσω του τον Ότο Μπάριτς Τζούνιορ.

