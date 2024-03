Η ομοσπονδία του Καμερούν ανακοίνωσε ότι 62 ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της χώρας «κόπηκαν» λόγω απάτης για την ηλικία τους!

Ακόμα ένα σκάνδαλο στο Καμερούν. Αυτή τη φορά δεν βρίσκεται στο επίκεντρο ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Σαμουέλ Ετό, αλλά 62 ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της χώρας οι οποίοι «κόπηκαν» λόγω απάτης σχετικά με το θέμα της ηλικίας τους.

Όπως ανακοίνωσε η ίδια η ομοσπονδία της χώρας, οι 62 ποδοσφαιριστές αποβλήθηκαν λόγω «διπλής ταυτότητας» όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, με τους συγκεκριμένους παίκτες να έχουν δηλώσει ψευδή ηλικία. Μάλιστα ένας από τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές είναι ο Ουίλφριντ Νέιθαν Ντουάλα, ο οποίος αγωνίζεται στην Βικτόρια Γιουνάιτεντ της A-League. Ο Νέιθαν Ντουάλα υποστηρίζει ότι είναι 17 ετών, κάτι το οποίο ωστόσο φαίνεται πως δεν ισχύει...

Όλα αυτά, ενώ ο Σαμουέλ Ετό κατηγορείται για στήσιμο αγώνων, υποκίνηση βίας και σωματικές απειλές, με το ποδόσφαιρο του Καμερούν να μη διανύει την καλύτερη του περίοδο...

🚨 OFFICIAL: The Cameroonian Federation has suspended 62 players for age fraud, including Wilfried Nathan Douala, Victoria United midfielder who was selected at the last AFCON and claims to be 17-years old! 😱



These 62 players, including Douala, were suspended for double… pic.twitter.com/1s5eaaH9VG