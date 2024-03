Ο προπονητής της Λίβερπουλ Γιούργκεν Κλοπ εξήρε το στυλ που έχει εφαρμόσει ο Ισπανός τεχνικός Κάρλος Κορμπεράν στη Γουέστ Μπρομ.

Η καλή δουλειά του Κάρλος Κορμπεράν, που είδαμε για λίγο στα ελληνικά γήπεδα στον πάγκο του Ολυμπιακού, δεν περνάει απαρατήρητη. Η Γουέστ Μπρόμιτς ήταν στις τελευταίες θέσεις του Championship όταν ο Ισπανός προπονητής ανέλαβε τα ηνία τον Οκτώβριο του 2022. Ωστόσο, κατάφεραν να αναρριχηθούν στον βαθμολογικό πίνακα και τώρα είναι στην πέμπτη θέση με 56 βαθμούς και με 12 γύρους να απομένουν.

Αλλά ο Κορμπεράν δεν ζει μόνο με τα αποτελέσματα. Το στυλ παιχνιδιού της ομάδας του έχει προκαλέσει τον θαυμασμό του ίδιου του Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος, πρόσφατα, σε συνέντευξη Τύπου δήλωσε θαυμαστής της Β' Κατηγορίας της Αγγλίας. «Λατρεύω την Championship. Το παρακολουθώ συχνά. Η ένταση με την οποία παίζεται είναι τρελή. Ουάου! Το πρωτάθλημα είναι απίστευτα δύσκολο. Είναι εντυπωσιακό. Είδα πρόσφατα τη Γουέστ Μπρομ και έχουν πραγματική ιδέα πώς να παίζουν ποδόσφαιρο», είπε ο Kloppo.

Υπάρχει μια στατιστική πτυχή που η Γουέστ Μπρομ έχει μετατρέψει στη μεγάλη «δύναμή» της και πρόκειται για τα «clean sheets». Στις 12 από τις 16 νίκες που έχει πετύχει στη Λίγκα, έχει κρατήσει το μηδέν στην άμυνα 15 φορές.

🗣️ Jurgen Klopp on the second tier football: "I love the Championship, I watched Leeds v Leicester last week. Wow.



The football intensity in the Championship is absolutely insane. Saw West Brom recently, a real football-playing idea. Ipswich as well. The league is incredibly… pic.twitter.com/Wz4nS6FRp0