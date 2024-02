Ο αγώνας της Χάνσα Ροστόκ με το Αμβούργο διεκόπη προσωρινά γιατί δύο καπνογόνα που βρίσκονταν πάνω σε... τηλεκατευθυνόμενα αυτοκινητάκια προκάλεσαν χάος.

Απίθανο σκηνικό στο παιχνίδι της Χάνσα Ροστόκ με το Αμβούργο, στη β' κατηγορία της Γερμανίας, με τηλεκατευθυνόμενα αυτοκινητάκια που μετέφεραν καπνογόνα εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο στο πλαίσιο των διαμαρτυριών των φιλάθλων για τις εξωτερικές επενδύσεις στο πρωτάθλημα.

Περίπου στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης, ο αγώνας διακόπηκε με τους σεκιούριτι να... κυνηγούν τα αυτοκινητάκια με τα καπνογόνα. Οι άνθρωποι της ασφάλειας του γηπέδου κατάφεραν τελικά να τα απομακρύνουν και δόθηκε συνέχεια στο ματς.

Ο πρωτότυπος αν μη τι άλλο τρόπος διαμαρτυρίας των οπαδών της Χάνσα Ροστόκ ήρθε να προστεθεί σε μια σειρά άλλους τρόπους με τους οποίους οι Γερμανοί φίλαθλοι εναντιώνονται στα σχέδια της DFL να πουλήσει ένα μερίδιο των μελλοντικών τηλεοπτικών δικαιωμάτων με αντάλλαγμα εισφορά ξένου κεφαλαίου.

Δείτε το βίντεο:

🚨| Remote controlled toy cars equipped with flares have invaded the pitch in Bundesliga 2 fixture between Hansa Rostock - Hamburg

pic.twitter.com/Lnh5dOVB31