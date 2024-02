Ο Χρήστος Τζόλης επέστρεψε στο σκοράρισμα μετά από τρεις εμφανίσεις και μάλιστα πέτυχε δυο γκολ στην αναμέτρηση με την Καρλσρούη.

Δυο αγωνιστικές χωρίς γκολ ήταν... πολλές για τον Χρήστο Τζόλη. Ο νεαρός ακραίος επιθετικός επέστρεψε στο σκοράρισμα και μάλιστα πέτυχε δυο γκολ στην ισοπαλία της Φορτούνα Ντίσελντορφ στην έδρα της Καρλσρούης με σκορ 2-2.

Στο 37' ο Γκάβορι έπιασε σουτ στην κίνηση από διαγώνια θέση και ο 22χρονος επιθετικός το... μετέτρεψε σε ασίστ, καθώς έβαλε το κεφάλι του και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Στο 51' ο Κλάους γύρισε την μπάλα και ο διεθνής winger με δυνατό σουτ έδωσε εκ νέου προβάδισμα στην ομάδα του.

CHRISTOS TZOLIS 🇬🇷(2002) AT THE DOUBLE WITH A GREAT FINISH TO RETAKE THE LEAD!!!

