Έξαλλη έγινε η σύντροφος του Κριστιάνο Ρονάλντο, Χεορχίνα, καθώς ιρανική εφημερίδα «εξαφάνισε» τις καμπύλες της.

Η ιρανική εφημερίδα, «Hamshahri» έκρυψε τις καμπύλες της Χεορχίνα Ροντρίγκες στην οικογενειακή φωτογραφία που ανήρτησε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, με αφορμή τα 39α γενέθλιά του.

Η 30χρονη σύντροφος του Πορτογάλου super star φορούσε ένα μαύρο φόρεμα και η φωτογραφία κυκλοφόρησε μέσα σε λίγο ώρα σε αρκετά ειδησεογραφικά πρακτορεία, συμπεριλαμβανομένης και της εν λόγω ιρανικής εφημερίδας. Παρόλα αυτά οι Ιρανοί επεξεργάστηκαν τη φωτογραφία και «έκοψαν» καλλίγραμμες καμπύλες της αγαπημένης του Ρονάλντο. Το photoshop που έγινε από τους ανθρώπους της εφημερίδας άλλαξε εντελώς την εικόνα της, γεγονός που την εξόργισε.

«Δουλεύει σκληρά για το σώμα της και είναι πολύ περήφανη για τις καμπύλες της», είπε χαρακτηριστικά άτομο από το περιβάλλον της Χεορχίνα, η οποία σύμφωνα με εκείνον είναι αρκετά αναστατωμένη με το συγκεκριμένο edit.



Does my bum look small in this? Georgina Rodriguez's curvy rear is censored by prudish Iranian regime publication in Cristiano Ronaldo's family birthday snap https://t.co/AcoL06VlUJ pic.twitter.com/UwIfKgWqca