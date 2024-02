Πτώση δύο θέσεων για την Ελλάδα στο πρώτο update του FIFA Ranking μέσα στο 2024, με τη «γαλανόλευκη» να πέφτει στην 49η θέση.

Το πρώτο update του 2024 για το FIFA Ranking γνωστοποίησε η Παγκόσμια Συνομοσπονδία με την Εθνική Ελλάδος να «χάνει» δύο θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη των εθνικών ομάδων.

Πιο συγκεκριμένα, στην τελευταία ενημέρωση της FIFA η Ελλάδα ήταν στην 47η θέση, με τη σημερινή ενημέρωση να τη βρίσκει στην 49η. Η Ελλάδα έπεσε δύο θέσεις σε σχέση με την τελευταία ενημέρωση της FIFA κάτι για το οποίο «ευθύνονται» τα Copa Africa και Asian Cup λόγω των δύο διοργανώσεων που έγιναν τον περασμένο μήνα.

Από την άλλη, η πρώτη δεκάδα δεν άλλαξε καθόλου, με την Αργεντινή να διατηρεί την πρώτη θέση, τη Γαλλία να ακολουθεί και την Αγγλία να ολοκληρώνει την τριάδα της παγκόσμιας κατάταξης της FIFA.

