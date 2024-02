Ροναλντίνιο, Καρεμπέ, Ανρί, Τότι, Όουεν, Κρέσπο και μια σειρά από άλλους ποδοσφαιρικούς ήρωες του «χθες» ετοιμάζονται να πατήσουν ξανά χορτάρι και να διασταυρώσουν τα ξίφη τους σε μια διοργάνωση που ετοιμάζεται να... ταράξει τα νερά.

Ένα τουρνουά αφιερωμένο στη νοσταλγία που υπόσχεται να ενώσει ένα σωρό αστέρια του παρελθόντος και να φτιάξει κάτι μοναδικό! Το Μουντιάλ... παλαιμάχων έρχεται.

Όπως μετέδωσε η αγγλική Daily Mail, το Elite Players Group, ένας οργανισμός με μέλη μερικούς από τους κορυφαίους παίκτες της ιστορίας, ετοιμάζεται να επαναστατήσει και να λανσάρει το νέο Παγκόσμιο Κύπελλο για ποδοσφαιριστές άνω των 35 ετών! Με βάση το ίδιο δημοσίευμα, η διοργάνωση είναι πολύ πιθανό να κάνει πρεμιέρα τον ερχόμενο Ιούνιο στην Αγγλία.

Ουσιαστικά θα πρόκειται για ένα τουρνουά 8Χ8, στο οποίο θα λάβουν μέρος οι πιο «δυνατές» εθνικές ομάδες, όπως η Βραζιλία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Αργεντινή, οι οποίες αναμένεται να στελεχωθούν από τα αστέρια του παρελθόντος τους.

🚨 New over-35s World Cup is being held in England this summer with some absolute legends taking part. pic.twitter.com/ww6EQNtZZ4