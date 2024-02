Με στέμμα, σπαθί και ελικόπτερο προσγειώθηκε ο Αρτούρο Βιδάλ στο γήπεδο στη μεγάλη παρουσίαση του στην Κόλο Κόλο!

Η μεγάλη επιστροφή του Αρτούρο Βιδάλ στην αγαπημένη του Κόλο Κόλο είναι γεγονός. Λίγα 24ωρα μετά την επίσημη ανακοίνωση της επιστροφής του στην ομάδα που τον μεγάλωσε ποδοσφαιρικά, ο Χιλιανός αστέρας και πρεσβευτής της Novibet επέστρεψε σαν Βασιλιάς για την παρουσίαση του.

Οι άνθρωποι του συλλόγου διοργάνωσαν μια ανεπανάληπτη παρουσίαση η οποία θα μείνει στην ιστορία, με τον Βιδάλ να προσγειώνεται στον αγωνιστικό χώρο με ελικόπτερο! Κι όμως, η συνέχεια ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακό για τον Χιλιανό αστέρα ο οποίος ο οποίος είχε παραχωρήσει συνέντευξη στο Gazzetta.

One of the wildest player unveilings ever. He lands on the pitch ins a helicopter and then proceeds to ride a horse around the stadium while wearing a crown and robe. Arturo, welcome back to Colo Colo ⚪⚫ 👑pic.twitter.com/9FF4aImMRF