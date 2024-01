Ο Εχσάν Χατζισαφί θα αγωνιστεί ως βασικός και θα είναι ο αρχηγός του Ιράν κόντρα στη Συρία, για τους «16» του Asian Cup.

Ο Εχσάν Χατζισαφί θα ξεκινήσει βασικός και με το περιβραχιόνιο του αρχηγού, στην αναμέτρηση του Ιράν απέναντι στη Συρία για τη φάση των «16» του Asian Cup.

Ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ, είχε συμμετοχή και στα τρία παιχνίδια που έχει δώσει ως τώρα η εθνική του ομάδα, ενώ στα δύο εξ αυτών αγωνίστηκε ως βασικός. Σε περίπτωση που οι Ιρανοί προκριθούν στην επόμενη φάση, θα αντιμετωπίσουν στα προημιτελικά την Ιαπωνία στις 3 Φεβρουαρίου.

📋 LINE UPS | 🇮🇷 IR Iran 🆚 Syria 🇸🇾



Team Melli are one step away from sealing a place in the last 8 but Eagles of Qasioun are standing in their way!



Watch Live 📺 https://t.co/Wvc1BBNkqM#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #IRNvSYR pic.twitter.com/zZjcK1kmvC