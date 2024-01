Η Αρχή Τουρισμού της Σαουδικής Αραβίας μόλις ξεκίνησε μια νέα παγκόσμια εκστρατεία μάρκετινγκ, με πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέσι.

Αφού αρνήθηκε 397 εκατ. ευρώ ετησίως για να ενταχθεί στην Αλ Χιλάλ, ο Λιονέλ Μέσι έκλεισε συμφωνία με την τουριστική επιτροπή της χώρας την 1η Ιανουαρίου 2021, για ποσό έως 22,5 εκατ. ευρώ σε τρία χρόνια. Δεδομένου ότι η έναρξη της νέας καμπάνιας είναι πάνω από το προηγούμενο τριετές συμβόλαιο, ίσως υποδηλώνει ότι έχει επιτευχθεί νέα συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών!

Η καμπάνια «Go Beyond What You Think», η οποία θα ξεκινήσει σε βασικές αγορές-στόχους στην Ευρώπη, την Ινδία και την Κίνα, στηρίζεται σε στοιχεία των καταναλωτών, τα οποία αποκάλυψαν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κοινές προκαταλήψεις (;) σχετικά με τη Σαουδική Αραβία ως τουριστικό προορισμό και καλεί το κοινό να βιώσει τον πολιτιστικό μετασχηματισμό που συντελείται σε ολόκληρη τη χώρα.

Η εκστρατεία παρουσιάζει τον Μέσι να γκρεμίζει τα μεταφορικά "τείχη" των διαφόρων στερεοτύπων για τη χώρα, θέτοντας παράλληλα στο επίκεντρο τη σημασία της έμπνευσης των νεαρών γυναικών της Σαουδικής Αραβίας να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους, δείχνοντας τον ποδοσφαιριστή να δίνει την μπάλα σε ένα κορίτσι, ως αναφορά στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών της Σαουδικής Αραβίας.

Δείτε το βίντεο:

Come and see what Lionel Messi discovered in Saudi and experience a world beyond your expectations.​#ShareYourSaudi​ #VisitSaudi pic.twitter.com/8pixzg8Khp