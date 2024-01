Τσέφεριν: «Αγενές και λάθος να υποστηρίζεται ότι η UEFA είναι ανεπανόρθωτα κατακερματισμένη»

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, μίλησε στον «Guardian» και αναφέρθηκε στα προβλήματα που επικρατούν στην Ομοσπονδία.

Στον «Guardian» μίλησε ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν. Ο Σλοβένος αναφέρθηκε στην αποχώρηση του επικεφαλής του ποδοσφαίρου στην Ομοσπονδία, Ζβόνιμιρ Μπόμπαν, στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει, στο όραμα του για το μέλλον και στις συνθήκες στην ποδοσφαιρική Ευρώπη κατά τη διάρκεια των πολεμικτών συγκρούσεων το 2022 και το 2023 σε Ουκρανία και Ισραήλ.

Θυμίζουμε πως ο Ουκρανός θρύλος και πρόεδρος της ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας του, Αντρέι Σεφτσένκο, είχε κατακρίνει τον Τσέφεριν, επειδή άναψε το πράσινο φως για την επιστροφή την U17 της Ρωσίας, σε διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις.

Andriy Shevchenko calls on UEFA president Aleksander Ceferin to visit him in Ukraine and to reconsider letting Russia return to international football. pic.twitter.com/roFKHpfHHh